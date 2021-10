Da Redação

Alerta Amarelo: chuva volta no Paraná a partir de quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informou que a chuva deve voltar no Paraná a partir de quinta-feira (14) e parte do Estado entra em alerta amarelo. Em Apucarana a previsão é de pelo menos 32.8 milímetros de chuva.

Já na sexta (15), deve chover 39. 3 milímetros em Apucarana. "Muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas, principalmente no sudoeste paranaense", informou o INMET.

Em Arapongas entre quinta e sexta-feira deve chover 76 milímetros. Existe o alerta laranja, para tempestade em parte do Paraná, a chuva mais forte deve atingir os municípios de Umuarama, Altônia, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Amaporã, Assis Chateaubriand, Goioerê, Guaíra entre outros.

Existe alerta para tempestade em Mato Grosso do Sul