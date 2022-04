Alep vota projeto que pode enterrar passaporte da vacina

Da Redação

Projeto que veda obrigatoriedade do passaporte da vacina será votado em redação final pelos deputados na sessão plenária de segunda-feira (11)

A Assembleia Legislativa do Paraná vota, na sessão plenária desta segunda-feira (11), a redação final da proposta que veda a obrigatoriedade do passaporte da vacina no estado. Se aprovado, o projeto de lei 655/2021, assinado por diversos deputados, seguirá para sanção, ou veto, do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O projeto proíbe a exigência de documentação para contratação, obtenção e manutenção de trabalho, emprego ou cargo, público ou privado. Também veda a exigência de comprovante para obtenção de documentos e inscrições em concursos, matrícula em escolas, universidades e instituições de instrução e ensino congêneres, públicas ou privadas, entre outras atividades.

A matéria impede ainda que seja negado acesso a templos religiosos, repartições públicas, modais de transporte, eventos de qualquer natureza, escolas, universidades e instituições de instrução e ensino, tanto públicas quanto privadas, estabelecimentos comerciais, industriais e bancários e empresas prestadoras de serviços.

O texto é assinado pelos deputados Ricardo Arruda (PL), Coronel Lee (DC), Delegado Fernando Martins (Republicanos) Delegado Jacovós (PL), Soldado Fruet (PROS) e Gilberto Ribeiro (PL).

AGOSTO CINZA

Os parlamentares também votarão na sessão ordinária de segunda-feira (11) a redação final do projeto de lei 190/2021, do deputado Cobra Repórter (PSD), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o Agosto Cinza, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a prevenção e combate a incêndios.

“O Agosto Cinza tem a finalidade de promover um mês de reflexão e promoção de eventos sobre prevenção e combate a incêndios. Noções de como impedir a propagação do fogo combatendo as chamas no estágio inicial parece fácil, mas são ações que precisam ser vistas para serem assimiladas pelas pessoas”, explica o autor.

CRÉDITO

Assinado pelo Poder Executivo, o projeto de lei 117/2022, que trata da aprovação de um crédito especial ao orçamento do Estado no valor de R$ 10,4 milhões, será votado em primeira discussão. De acordo com o texto, o recurso será destinado para a construção de novas unidades habitacionais, melhorias de moradias existentes, execução de infraestrutura e recuperação ambiental.

TÍTULOS

Estão pautados para serem votados em segunda discussão os projetos de lei 433/2021, dos deputados Alexandre Curi (PSD) e Professor Lemos (PT), que concede ao município de Pinhalão o título de Capital do Café Especial; e 29/2022, do deputado Arilson Chiorato (PT), que considera de Utilidade Pública a Associação Kadeirantes Integrados com o Gerenciamento dos Sportes, de Maringá.

Já os projetos de lei 56/2022, da deputada Luciana Rafagnin (PT), que concede o título de Utilidade Pública à Associação Cultural Desportiva Rondonense, de Marechal Cândido Rondon; e 747/2019, do deputado Reichembach (União), que considera de Utilidade Pública a Associação Palotinense de Bicicross, de Palotina, serão votados em redação final.

Por fim, o projeto de lei 416/2021, do deputado Cobra Repórter (PSD), que concede o título Utilidade Pública à Associação Comunidade Terapêutica Viver Bem Assistência e Apoio a Mulheres Dependentes Químicas e Alcoólatras e Familiares, de Ibiporã, será votado em primeiro turno.

AGENDA

Na segunda-feira (11), duas solenidades marcam o horário do Grande Expediente da Sessão Plenária. A primeira, promovida pelo deputado Michele Caputo (PSDB), recebe a senhora Sandra Salomão Cury Riechi, presidente da Associação Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson.

A segunda, proposta pelo deputado Tadeu Veneri (PT), contará com a participação do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, Célio Martins, que vai tratar sobre a violência sofrida por jornalistas no Paraná e no Brasil.

No mesmo dia, a partir das 9 horas, o deputado Goura (PDT) promove audiência pública para debater política de concessão de subsídios aos serviços de transporte público coletivo no Paraná.

Já na quarta-feira (13), o Grande Expediente da sessão plenária, que terá início às 9h30, vai abordar a Campanha Abril Marrom de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira. O debate é proposto pelo deputado Dr. Batista (União).

Ainda na quarta-feira (13), acontece a audiência pública para a realização da análise técnica do novo modelo de pedágio no Paraná, a partir das 14 horas (ler mais), e a sessão solene que entregará título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao Senhor Adonai Aires de Arruda. Este último evento terá início às 18 horas e é proposto pelo deputado Anibelli Neto (MDB).