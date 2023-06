Além de arma de fogo, atirador carregava "machadinha", diz secretário

Em coletiva na tarde desta segunda-feira (19) em Cambé, no Norte do Paraná, o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, trouxe mais detalhes sobre o atirador de 21 anos que invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody nesta segunda-feira (19) e matou uma jovem de 16 anos e feriu o namorado dela com um tiro na cabeça, também de 16 anos.

continua após publicidade

-LEIA MAIS - Jovem baleado em hospital passa por cirurgia

"Ele afirmou que não tinha qualquer vínculo com o casal, que não conhecia eles", afirmou o secretário em coletiva de imprensa. No entanto, a possibilidade de vínculo entre o assassino e o casal de namorados não foi descartada e será investigada pela Polícia Civil.

continua após publicidade

De acordo com o secretário de Segurança Pública, o rapaz entrou na escola com o pretexto de pedir um boletim escolar. Na sequência, solicitou para ir ao banheiro. No local, trocou de roupa.

Em seguida, fez os primeiros disparos no corredor e também na aula de educação física, onde o casal de namorados estava. Os tiros atingiram a cabeça da adolescente, que morreu, e no namorado dela, que foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

"Foram localizadas com o atirador várias anotações que remetem a outros atentados, como, em Suzano, em São Paulo", disse o secretário, assinalando que essas informações reforçam a tese de que houve intenção e planejamento para cometer o crime.

continua após publicidade

O CASO



Um jovem de 21 anos invadiu o Colégio Helena Colody por volta das 9h20. Ele matou a adolescente Karoline Verri Alves, de 16 anos, e atingiu o namorado dela, também de 16 anos. O aluno está internado no Hospital Universitário (HU), de Londrina, onde passou por cirurgia.

Siga o TNOnline no Google News