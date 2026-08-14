Alça de acesso da BR-376 a PR-445 sentido Londrina será interditada para obras neste domingo (16)
Como alternativa, os motoristas deverão acessar a alça da PR-445 em direção a Faxinal, voltar à BR-376 na pista sentido Curitiba e acessar a PR-445
A concessionária Motiva Paraná informa que a alça de acesso localizada no km 293 da BR-376 para a PR-445, em direção a Londrina, ficará temporariamente interditada neste domingo, 16 de agosto, das 7h às 14h, para a realização de obras de recuperação de terrapleno.
📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema
Como alternativa, os motoristas deverão acessar a alça da PR-445 em direção a Faxinal, voltar à BR-376 na pista sentido Curitiba e acessar a PR-445 na pista norte, em direção a Londrina. A sinalização será reforçada no local.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
A programação poderá ser alterada dependendo das condições climáticas. A concessionária solicita que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitem a sinalização implantada e reduzam a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.