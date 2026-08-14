Alça de acesso da BR-376 a PR-445 sentido Londrina será interditada para obras neste domingo (16)

Como alternativa, os motoristas deverão acessar a alça da PR-445 em direção a Faxinal, voltar à BR-376 na pista sentido Curitiba e acessar a PR-445

A concessionária Motiva Paraná informa que a alça de acesso localizada no km 293 da BR-376 para a PR-445, em direção a Londrina, ficará temporariamente interditada neste domingo, 16 de agosto, das 7h às 14h, para a realização de obras de recuperação de terrapleno.

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Como alternativa, os motoristas deverão acessar a alça da PR-445 em direção a Faxinal, voltar à BR-376 na pista sentido Curitiba e acessar a PR-445 na pista norte, em direção a Londrina. A sinalização será reforçada no local.

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A programação poderá ser alterada dependendo das condições climáticas. A concessionária solicita que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitem a sinalização implantada e reduzam a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.



