Ainda sem pistas, buscas de avião desaparecido entram no quarto dia

Buscas ocorrem na Serra da Prata, no Litoral do Paraná; no detalhe, o modelo do avião desaparecido

As buscas pelo avião monomotor desaparecido na Serra da Prata, região próxima à Serra do Mar, no litoral do Paraná, entram no quarto dia nesta quinta-feira (6). Até agora não há pistas do aeronave ocupada por três passageiros: o piloto e mais dois servidores estaduais.

Vídeo mostra buscas de avião desaparecido no Paraná; veja

Segundo o Governo do Paraná, as buscas realizadas na quarta (5), duraram mais de oito horas com auxílio de quatro aeronaves, sendo duas da Força Aérea Brasileira (FAB), uma do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e uma da Casa Militar.

As buscas por terra ao avião foram intensificadas. A equipe comandada pelo Corpo de Bombeiros reúne 50 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários. Também estão sendo utilizados drones militares no intuito de garantir uma melhor visualização de algumas regiões. O patrulhamento aéreo, sob responsabilidade do Salvaero, da Força Aérea Brasileira (FAB), conta novamente com apoio de aeronaves da Casa Militar e do BPMOA.

Três pessoas estavam na aeronave: o piloto Jonas Borges Julião e dois assessores da Casa Civil do Governo do Paraná, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genowei. Eles haviam decolado em Umuarama com destino a Paranaguá, no litoral paranaense, às 7h de segunda-feira (3). O avião fez seu último contado às 10h14.

Conforme o Governo do Estado, os servidores estavam em deslocamento para uma agenda de trabalho em Paranaguá. Eles avaliariam a possibilidade de navios de turismo atracarem no litoral paranaense.

Durante entrevista coletiva na terça-feira (4), o comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, major Fabrício Frazatto dos Santos, afirmou que ainda não há pistas do avião monomotor. Segundo ele, o ambiente de buscas é de difícil acesso, com mata densa e alta amplitude. Ele comentou que moradores relataram "estrondo" atípico na região.

