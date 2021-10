AIFU aplica R$ 325,5 mil em multas durante operação no PR

Da Redação

Durante a operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), um estabelecimento comercial foi fechado e 49 autuações administrativas lavradas neste sábado (16) em Curitiba.

As ações resultaram em R$ 325,500,00 em multas aplicadas por conta das irregularidades constatadas, além de sete pessoas encaminhadas.

O trabalho dos policiais militares foi nos bairros São Francisco, Alto da XV e Jardim Botânico. Os integrantes da AIFU constataram uso de drogas em alguns pontos abordados, sendo apreendidos duas unidades de lança perfume e 86 gramas de maconha. Ao todo, sete pessoas foram encaminhadas.

Durante a operação também houve ações no trânsito nos arredores dos pontos abordados. Os policiais militares abordaram 27 veículos e aplicaram 27 autos de infração de trânsito.

As ações da AIFU são um esforço da Polícia Militar para que as medidas sanitárias previstas nos decretos municipais e estaduais sejam cumpridos tanto pela população quanto pelos comerciantes, a fim de minimizar o contágio do coronavírus.