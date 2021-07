Da Redação

Agricultor tem calça puxada por engrenagem e perde as pernas

Um agricultor que estava trabalhando neste sábado (31), teve as duas pernas amputadas após ter as calças puxadas pela engrenagem de uma colheitadeira, na cidade de Quitandinha, na região metropolitana de Curitiba (RMC).

Um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas resgatou a vítima em estado grave e a levou para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, até o Hospital Cajuru, na capital.

As informações de como o acidente ocorreu foram repassadas pela própria família do agricultor aos socorristas do BPMOA. Ele segue hospitalizado. Veja

