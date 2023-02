Agricultor renova maquinário com apoio do BRDE

Da Redação

Agricultor Eloy Ruben Muller é especialista no cultivo de soja

Especializado no cultivo de soja, milho e trigo, o agricultor Eloy Ruben Muller, de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, comprou uma nova máquina para o trabalho e, como consequência, tem mais eficiência no manejo das lavouras. Ele é um dos beneficiados pelo programa Trator Solidário, do Governo do Estado, que possibilita ao agricultor familiar comprar máquinas, implementos e equipamentos a preços mais acessíveis. O financiamento chega a ter um custo até 15% menor que o do mercado comum.

No caso de Eloy, o crédito foi organizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). “Conheci o programa através de vizinhos que adquiriram um novo trator e me recomendaram buscar informações. Foi uma alternativa para conseguir acompanhar as tecnologias voltadas ao campo que, lá na frente, ajudam a trazer mais resultados”, disse Eloy, que esteve no Show Rural, evento realizado em Cascavel, de 06 a 10 de fevereiro.

“O novo trator trouxe qualidade no manejo das minhas lavouras. Sem o programa e o recurso do financiamento seria inviável fazer esse investimento. Seria inviável, talvez, até manter a atividade. Não tenho muita área de plantio e nos últimos anos o custo de produção tem aumentado muito, mas desta forma teremos mais retorno”, explicou o agricultor.

O apoio aos pequenos produtores é uma das estratégias do Governo do Estado e do BRDE para contribuir com o fomento à economia e o desenvolvimento social do Paraná. O banco, que também participou do Show Rural com uma série de ações e contratações de crédito, atua no programa Trator Solidário em parceria com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Instituto de Desenvolvimento Rural – Iapar-Emater (IDR-Paraná) e a Fomento Paraná.

Só em 2022, foram 763 operações do programa contratadas via BRDE, entre elas a do rondonense. Com a aquisição da nova máquina, o produtor torna a preparação do solo e o plantio mais tecnológicos e, consequentemente, mais eficazes.

“São necessidades como essa apresentada pelo agricultor Eloy Ruben Muller que impulsionam o BRDE e o Governo do Paraná a criar e manter programas como o Trator Solidário, que dá acesso ao produtor rural paranaense a tecnologia e aumento da produtividade e ainda incentiva a indústria paranaense”, disse o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

“O programa Trator Solidário é um grande auxílio para o agricultor familiar, pois garante acesso a tecnologias e máquinas mais eficientes, com um dos menores preços do Brasil”, afirmou o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Economizando recursos em relação aos preços de mercado, o pequeno produtor pode se apropriar dessa diferença, empregando na melhoria da propriedade, da qualidade de vida de sua família ou em outras atividades”.

No total, desde a criação do Trator Solidário, em 2007, já são mais de R$ 415 milhões de crédito contratado pelo BRDE. Em 2022 foram R$ 137 milhões. O programa é destinado a pequenos produtores com propriedades entre 12 e 80 hectares (até quatro módulos fiscais) e renda bruta anual de até R$ 500 mil, oriunda da atividade agrícola - segmento que responde por cerca de 40% a 45% da produção bruta do Estado. Para mais informações, acesse www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Trator-Solidario.

DESEMPENHO DO BANCO

O balanço geral do BRDE em 2022 mostra que o banco atingiu a meta histórica de R$ 4,4 bilhões em investimentos nos três estados do Sul. Desse valor, R$ 1,7 bilhão foram em contratações no Paraná. No Estado, 31,7% do total de financiamentos foram na agropecuária.

