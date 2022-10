Agricultor fica ferido gravemente após trator cair em ribanceira

Da Redação

Acidente foi no Bairro Santa Rita no município de Marmeleiro

No início da manhã deste domingo (9), a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada para atendimento de acidente envolvendo máquina agrícola, no Bairro Santa Rita no município de Marmeleiro no sudoeste do Paraná.

No local, constatado que um trator agrícola caiu de ribanceira e o operador da máquina, de 40 anos, apresentava ferimentos. Após avaliação, a vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos considerados graves.

De acordo com informações preliminares, no momento que o operador deu a partida no trator, a máquina agrícola apresentou problemas mecânicos, ficou desgovernada, e acabou caindo na ribanceira, e o operador foi arremessado ao chão.

Uma residência localizada no final da Rua Seis no Bairro Santa Rita acabou sendo atingida pelo trator, mas felizmente ninguém ficou ferido.

O proprietário do trator agrícola disse que eles estavam saindo para trabalhar, quando aconteceu o acidente.

Com informações PP News

