Agricultor é feito refém por mais de 2 horas durante roubo na região

Um agricultor, de 76 anos, foi vítima de uma ação criminosa violenta, na manhã deste domingo (9), depois que quatro suspeitos invadiram sua propriedade rural e roubaram uma arma de fogo, celulares e mais de R$ 1 mil. O idoso foi refém por mais de duas horas e foi amordaçado pelos bandidos.

O roubo aconteceu na estrada rural da Vila União, em Manoel Ribas, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 10 horas, por meio de uma ligação anônima. Os bandidos, no entanto, deram voz de roubo por volta das 07h30.

De acordo com relato da vítima, logo pela manhã dois jovens em uma motocicleta chegaram em seu sítio e pediram um copo d'água. Enquanto ele ia entregar a água, outros dois indivíduos, em outra moto, o abordaram por trás e deram voz de roubo. Nesse momento, o idoso foi amarrado com uma corda.

Três dos criminosos entraram na residência do agricultor e começaram a perguntar sobre onde estaria guardada a arma de fogo da vítima. Eles encontraram um revólver Taurus calibre .38, juntamente com algumas munições. O idoso informou que a arma possui o registro desatualizado, e que o documento foi levado pelos assaltantes.

Além do revólver, os bandidos roubaram dois celulares e R$ 1,2 mil em dinheiro. Segundo a vítima, os criminosos aparentavam ser menores de idade. Uma das motocicletas utilizada no roubo era verde e a outra amarela.

A vítima foi encontrada pelos policiais com diversos hematomas nos braços, devido às amarras, além de ter sofrido diversos chutes nas costas. Um dos criminosos, armado com uma pistola, o ameaçou de morte com a arma na cabeça.

Até o momento desta publicação, ninguém foi localizado.

