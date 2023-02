Agricultor do Paraná colhe mandioca de 5 metros de comprimento

Da Redação

A mandioca foi colhida na propriedade da mãe de Neri

Uma colheita surpreendente chamou a atenção de moradores do município de Pitanga e região, nesta quinta-feira (02). Um agricultor colheu uma mandioca de cerca de cinco metros de comprimento da propriedade de sua mãe.

Neri dos Santos é morador da localidade Linha Cantu, em Pitanga, na região Central do Paraná. Ao ser entrevistado pelo NH Notícias, o agricultor contou que foi colher a raiz para tratar alguns porcos que cria em seu sítio.

A mãe de Neri, Divercina dos Santos, possui uma propriedade rural em Santa Maria do Oeste. Foi lá que a mandioca gigante foi encontrada. O agricultor ressaltou que a mãe tem uma plantação de mandiocas, e ele sempre colhe e leva o alimento para a sua propriedade, em Pitanga, para tratar os animais.

Durante a entrevista, Neri contou ainda que a mandioca de cinco metros fez sucesso entre os moradores. “Cheguei aqui em Pitanga e o pessoal começou achar bonito e tirar foto. Eu mesmo nunca tinha visto uma mandioca desse tamanho. Até de dois metros sim, mas de cinco não”, relatou o agricultor.





*Com informações do jornalista Lucas Herdt, do NH Notícias.

