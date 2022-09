Agricultor colhe mandioca 'gigante' de 66 kg no Paraná; veja

Da Redação

O agricultor Firmino Damiani viralizou nas redes sociais

O agricultor Firmino Damiani viralizou nas redes sociais após colher um pé de mandioca 'gigante', que pesou 66 Kg. A propriedade fica localizada no assentamento Sumatra, em Planaltina do Paraná, noroeste do estado. O momento foi gravado. Veja o vídeo abaixo.

O agricultor comentou que teve dificuldades para arrancar o pé e precisou usar várias enxadas e picaretas. “Estamos tentando arrancar, mas não conseguimos, ficamos meia hora pra tirar [risos]”, brinca o produtor, enquanto é filmado tentando retirar a mandioca da terra. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

