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SEQUESTRO

Agricultor brasileiro é libertado no Paraguai após mais de 100 dias em cativeiro

Filho de brasileiros, ele teria sido sequestrado por um grupo considerado terrorista

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 21:36:43 Editado em 04.06.2026, 21:50:46
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Agricultor brasileiro é libertado no Paraguai após mais de 100 dias em cativeiro
Autor Almir Brum (ao centro) reencontrou a família após ser libertado no Paraguai. - Foto: Polícia Nacional do Paraguai/Reprodução RPC

O agricultor Almir Brum, de 32 anos, foi libertado e voltou para casa nesta quinta-feira (4), após mais de 100 dias desaparecido no Paraguai. Filho de brasileiros, ele sumiu em fevereiro no Departamento de Caaguazú, a cerca de 150 km da fronteira com o Brasil. As autoridades paraguaias investigam o caso como sequestro cometido por um grupo classificado como terrorista no país.

O pai de Almir disse à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o filho ligou para a família de um telefone desconhecido e indicou onde estava para ser resgatado.

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Almir foi encontrado na região de Marina Cue, em Curuguaty, no limite entre os departamentos de Caaguazú e Canindeyú — a cerca de 20 km de onde teria sido levado. As primeiras imagens mostram o agricultor mais magro, de barba crescida e com ferimentos leves nas pernas.

Desaparecimento

Almir desapareceu em 20 de fevereiro, enquanto trabalhava no campo. Familiares encontraram a colheitadeira que ele operava ainda ligada, com o celular dele dentro da máquina. No local, acharam também um panfleto atribuído aos sequestradores, com referência ao grupo considerado terrorista no Paraguai.

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Com informações do G1 Paraná e da RPC.

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