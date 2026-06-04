Agricultor brasileiro é libertado no Paraguai após mais de 100 dias em cativeiro
Filho de brasileiros, ele teria sido sequestrado por um grupo considerado terrorista
O agricultor Almir Brum, de 32 anos, foi libertado e voltou para casa nesta quinta-feira (4), após mais de 100 dias desaparecido no Paraguai. Filho de brasileiros, ele sumiu em fevereiro no Departamento de Caaguazú, a cerca de 150 km da fronteira com o Brasil. As autoridades paraguaias investigam o caso como sequestro cometido por um grupo classificado como terrorista no país.
O pai de Almir disse à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o filho ligou para a família de um telefone desconhecido e indicou onde estava para ser resgatado.
Almir foi encontrado na região de Marina Cue, em Curuguaty, no limite entre os departamentos de Caaguazú e Canindeyú — a cerca de 20 km de onde teria sido levado. As primeiras imagens mostram o agricultor mais magro, de barba crescida e com ferimentos leves nas pernas.
Desaparecimento
Almir desapareceu em 20 de fevereiro, enquanto trabalhava no campo. Familiares encontraram a colheitadeira que ele operava ainda ligada, com o celular dele dentro da máquina. No local, acharam também um panfleto atribuído aos sequestradores, com referência ao grupo considerado terrorista no Paraguai.
Com informações do G1 Paraná e da RPC.