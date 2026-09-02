Agosto termina com temperaturas e chuvas acima da média no PR, aponta Simepar

Entre as 47 estações meteorológicas do instituto com mais de cinco anos de operação, apenas três registraram chuva abaixo da média no mês

Agosto de 2026 terminou com tempestades em todo o Paraná. Os volumes expressivos dos últimos dias do mês levaram a maioria das estações meteorológicas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) a ultrapassar a média climatológica para o mês. Entre os episódios de chuva, entretanto, o mês teve sequências de dias de sol que favoreceram a elevação das temperaturas acima da média para o período.

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Entre as 47 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação, apenas três registraram chuva abaixo da média: Cianorte (80,3 mm de média / 47,4 mm de chuva em agosto de 2026), Maringá (63,3 mm de média / 47 mm de chuva em agosto) e Apucarana (66,6 mm de média / 36 mm em agosto de 2026).

Os registros de chuva foram os maiores para o mês de agosto desde a instalação das estações meteorológicas do Simepar em Fazenda Rio Grande, em 2009 (235,4 mm), em Laranjeiras do Sul, em 2017 (233 mm), e no Distrito de Horizonte, em Palmas, em 2019 (245,8 mm).

A chuva, entretanto, não durou o mês inteiro. Em Altônia, por exemplo, onde o volume de chuva ficou muito próximo à média climatológica, só choveu em cinco dos 31 dias de agosto.

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A maior parte do volume de chuva do mês ocorreu em duas passagens de frentes frias com episódios de precipitações bastante volumosas, provocando mais de 100 mm em menos de 24 horas em cidades do extremo Sul do Paraná. A atuação de um jato de baixos níveis que transportou umidade e calor da região amazônica para o sul do País, encontrou esse ambiente instável devido à passagem da frente fria.

Várias cidades registraram granizo ao longo do mês, com danos registrados na Defesa Civil Estadual a mais de 300 imóveis em Pinhão, no Centro-Sul, e Marmeleiro, no Sudoeste, por exemplo. As rajadas de vento também foram intensas durante as tempestades, ultrapassando os 90 km/h em Santa Maria do Oeste no dia 30 (95,8 km/h), e no alto do Pico Marumbi, no dia 7 (106,9 km/h).

No dia 8 de agosto deste ano em Piraí do Sul, um tornado severo foi classificado pelo Simepar como F3 na Escala Fujita, associado a rajadas de vento estimadas entre 253 km/h e 332 km/h. A análise integrada de inspeções de campo, imagens de radar e aerofotogrametria por drone confirmou uma trajetória contínua de destruição de pelo menos 17,3 km. Neste dia, várias supercélulas de tempestade atingiram o Estado, também com registro de granizo em várias cidades.

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TEMPERATURAS - Com maior predomínio de sol, a temperatura ficou acima da média em todas as estações meteorológicas do Simepar. Dados indicam que chegou a mais de 2°C acima da média histórica para o período em Capanema, Cianorte, Cruzeiro do Iguaçu, Loanda, Maringá, Palotina, Telêmaco Borba, Toledo e Umuarama, e mais de 3°C acima da média em Campo Mourão.

Em agosto de 2026 foi registrada maior atuação de massas de ar quente do que nos anos anteriores, e não houve incursão de massas de ar frio que provocassem quedas acentuadas das temperaturas, como ocorre climatologicamente no oitavo mês do ano. Isso contribuiu para manter as temperaturas acima da média.

RECORDES - As maiores temperaturas do mês na maioria das cidades paranaenses foram registradas entre 28 e 30/08. A mais alta de agosto de 2026, entre as estações meteorológicas do Simepar, foi 36,7°C em Capanema, no dia 17. Apucarana registrou a temperatura mais alta de todo o ano no dia 29: 32,9°C. Já a estação de Foz do Iguaçu registrou a temperatura mais alta para agosto desde a instalação da estação meteorológica, em 2017: 35,7°C, no dia 28.

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Mas o mês também teve alguns episódios de frio e até mesmo registro de geadas, principalmente no Centro-Sul do Paraná. As menores temperaturas do período foram registradas entre os dias 21 e 24. A temperatura mais baixa de agosto de 2026 no Estado entre as estações meteorológicas do Simepar foi em Palmas, no dia 23, com 0,7°C.