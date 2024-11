"Agora sou prefeito de todos", diz Eduardo Pimentel após vitória

Eduardo Pimentel (PSD) falou pela primeira vez como prefeito eleito de Curitiba (PR). O novo chefe do executivo municipal agradeceu o apoio do eleitor na noite deste domingo (27) e afirmou que pretende iniciar a transição com Rafael Greca nos próximos dias.

"Estou muito feliz. Quero agradecer a cidade de Curitiba por essa honra, por ter sido eleito prefeito da melhor capital do país. Agradeço a todo eleitor que votou em mim, mas agora sou prefeito de todos os curitibanos. Quero liderar todos nos próximos quatro anos para que possamos continuar no bom caminho, com qualidade de vida, educação em tempo integral, transporte coletivo integrado. É uma honra muito grande ter essa oportunidade", disse.

Pimentel falou também que vai governar para todos os curitibanos e que é preciso manter a cidade unida após as eleições de 2024. “Agradeço ao eleitor que percebeu que nesse momento era importante discutir a cidade de Curitiba. Para isso servem as eleições municipais. Foi isso que o eleitor viu nas sabatinas e nos debates. Agora é manter nossa cidade unida e para frente”, reforçou.

O prefeito eleito comentou ainda sobre os embates que teve com a candidata Cristina Graeml (PMB) durante a campanha no segundo turno. Além disso, disse que conversou com Greca sobre a transição do cargo.

“Tive que ir para o enfrentamento para defender Curitiba. Pudemos mostrar a verdade e propostas. Fico feliz que a cidade entendeu a importância disso. Estou feliz e animado e nos próximos dias já quero começar a transição. Vou me dedicar de corpo e alma para a cidade”, finalizou.

Eduardo Pimentel vai até o prédio do Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR), na capital paranaense, onde vai conversar com a imprensa e também com os eleitores.

