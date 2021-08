Da Redação

Aglomeração: PM usa drone e flagra festa com 250 pessoas

Na madrugada deste domingo (15), uma festa clandestina, com cerca de 250 pessoas, foi flagrada pela Polícia Militar (PM), em Rolândia. Os agentes utilizaram um drone com uma câmera que mede calor.

Conforme a PM, as pessoas estavam aglomeradas no local e grande parte delas não utilizava máscara de proteção. Os agentes identificaram ao menos 60 pessoas menores de idade no evento.

Durante a abordagem, algumas pessoas tentaram escapar, pulando o muro no fundo do espaço onde acontecia a festa, porém, foram flagradas pelo drone.

A corporação encontrou drogas como ecstasy, cocaína e maconha, além de uma moto com alerta de furto. Quatro pessoas foram presas.

