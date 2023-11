Agepar e universidade portuguesa firmam parceria para intercâmbio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma comitiva da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar), formalizou em Portugal um termo de cooperação acadêmica com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), para dar início a atividades de capacitação na área jurídica e intercâmbio de conhecimentos para produção científica. A estruturação da parceria deve ocorrer ao longo de 2024.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Paraná formata plano para estudar e proteger território das onças

“Com isso, poderemos estimular um aprofundamento das relações com Portugal e, ainda, contribuir para a formação e consolidação de uma Comunidade Jurídica de Língua Portuguesa, que é um projeto e um grande desejo da FDUL”, ressalta Alex Sandro Noel Nunes, diretor de Normas e Regulamentação da Agepar.

continua após publicidade

Além de Nunes, participaram da viagem os diretores Antenor Demeterco Neto (Fiscalização e Qualidade dos Serviços), e Marcelo Luiz Curado (Administrativo Financeiro). O corpo técnico da Agepar foi recebido pelo catedrático Fernando Araújo e pelo professor Raimundo Chaves Neto.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Na viagem a Portugal, os diretores também participaram de outras visitas técnicas para estreitar o relacionamento com outras organizações que atuam com a regulação de serviços públicos no país, como a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Erse), Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (Ersar) e o Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT). A Agência ainda recebeu convite para integrar a Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa (Relop).

Siga o TNOnline no Google News