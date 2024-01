Agepar abre consulta para auxiliar em etapa de revisão tarifária

A Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) abre nesta segunda-feira (8) uma consulta pública para que a sociedade civil possa participar deste processo. O evento é parte da etapa inicial da 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) do serviço de saneamento básico.

Desta vez, os interessados podem enviar contribuições sobre a nova proposta de metodologia de avaliação de ativos da Sanepar e a forma de remuneração desses bens, que incluem tubulações de água e esgoto, estações de tratamento, barragens, equipamentos, entre outros. A participação é feita por meio de formulário online e é aberta a cidadãos, empresas, associações e outros órgãos e entidades públicos.

“Ao longo da 2ª RTP do serviço de saneamento básico que terminou no ano passado, identificamos a necessidade de melhorias na metodologia de avaliação de ativos, o que resultou na proposta apresentada nesta consulta pública”, disse o especialista em Regulação da Agência, Cecil Skaleski.

“Para que a sociedade civil possa ter uma participação efetiva, é necessário que as contribuições sejam pertinentes ao objeto da consulta, podendo incluir, por exemplo, sugestões sobre as regras de elegibilidade propostas e sua fiscalização pela Agência, critérios de reabertura de base e sua periodicidade, bem como o cronograma de avaliação dos ativos”, explicou.

As contribuições também podem contemplar comentários e questionamentos referentes ao tema da consulta. “Além de ferramenta de melhoria da accountability societal e de gestão participativa, a participação social é fundamental para conferir legitimidade à atuação regulatória da Agência, bem como contribuir com críticas, apontamentos e sugestões a respeito da adequação da alteração metodológica proposta e seus impactos na prestação do serviço público”, ressalta.

Da Redação

Todas as informações a respeito da nova metodologia proposta estão disponíveis no site da Agepar, por este link, onde também está disponível o formulário de participação. Não serão analisadas contribuições anônimas. Também não haverá respostas individualizadas para as contribuições, que serão analisadas em conjunto. O prazo para participação termina no dia 23 de janeiro.

