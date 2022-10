Agente penitenciário sofre grave acidente no Contorno Norte

Da Redação

O agente penitenciário sofreu diversas lesões pelo corpo

Um agente penitenciário ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na noite deste domingo (9) em Maringá. O homem conduzia uma motocicleta de alta cilindrada, trafegando pela Avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais, quando ao chegar no cruzamento com a Rua Rodolfo Cremm, às margens do Contorno Norte, acabou colidindo contra o guard rail e despencando de uma altura de aproximadamente 5 metros.

O agente penitenciário sofreu diversas lesões pelo corpo. Com o impacto da queda, o homem teve uma fratura exposta em uma das pernas.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estivem no local para prestar atendimento ao motociclista, que em seguida foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

As causas do acidente serão apuradas pela Policia Militar.

Com informações do Plantão Maringá, com GMC Online

