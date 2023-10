Agente penitenciário de 36 anos é morto a facadas no noroeste do PR

O Agente Penitenciário Neylor Lopes Gonçalves de 36 anos, foi brutalmente assassinado na noite de sábado (28), na cidade de Colorado. Conforme informações da PMPR, o crime aconteceu na residência da vítima.

De acordo com as informações da PMPR, a central de Colorado foi informada a respeito de uma tentativa de homicídio, porém ao chegar no endereço citado pelo solicitante, a equipe policial encontrou o morador já em óbito. Neylor foi ferido a golpes de faca.

Testemunhas relataram quem seria o assassino e o carro ocupado por ele na fuga. Durante diligências, policiais militares da equipe Rotam de Maringá, lograram êxito na localização do suspeito. Em um primeiro momento ele empreendeu fuga mas na sequência foi abordado e confessou a autoria do assassinato.

O criminoso relatou que a vítima havia se relacionado com ex-esposa dele. Ainda disse que após descobrir a traição, separou da mulher. Familiares do agente disseram que ele vinha sofrendo ameaças por parte do assassino. Durante interrogatório, o suspeito falou que em outras ocasiões havia tentado conversar com a vítima, mas teria sido menosprezado.

Revoltado com toda a situação, no sábado ele invadiu a casa do agente penitenciário e surpreendeu o morador no banheiro do imóvel. O autor do crime está recolhido a disposição da justiça.

Após receber voz de prisão o indivíduo foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.



