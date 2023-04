Agente de saúde encontra R$ 2,5 mil e devolve para o dono no Paraná

Da Redação

Fabio Cardoso e Adilson Lucchetti

Um agente de saúde de Borrazópolis, no interior do Paraná, deu um exemplo de honestidade após devolver R$ 2,5 mil encontrados por ele. O dinheiro estava dentro de um envelope, em um caixa eletrônico de uma agência bancária do município.

Fabio Cardoso conta que ao verificar o conteúdo do envelope seguiu direto ao caixa do Banco do Brasil e informou sobre o achado. O dinheiro pertence ao ex-prefeito de Borrazópolis, Adilson Lucchetti, o 'Didi', que havia esquecido o envelope no momento que realizava outras transações bancárias no caixa eletrônico, no sábado (1/4).

O envelope estava no caixa eletrônico. Peguei e pensei que poderia ser o salário de alguém", disse Fábio ao Tnonline. Segundo ele, em nenhum momento passou pela cabeça ficar com o dinheiro. "Só pensei em achar o dono. Pedi para meu cunhado que trabalha no banco, em uma agência de Londrina, entrar em contato com a agência de Borrazópolis para descobrir quem havia utilizado o caixa antes mim", relatou.

Na segunda-feira (3), Lucchetti foi até o banco para perguntar se alguém havia encontrado o dinheiro e soube que um funcionário da prefeitura já havia contatado o banco para avisar que estava com a quantia e queria devolver ao dono.

