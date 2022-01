Da Redação

Agente da PRF é internado em estado grave após acidente

Uma acidente grave envolvendo uma Toyota Hilux e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi registrado na noite desta terça-feira (25), na BR-158, na cidade de Marquinho, Paraná.

continua após publicidade .

Houve uma colisão transversal entre os veículos. Dois policiais sofreram ferimentos, conforme as informações da PRF.

Um dos agentes de segurança, de 48 anos, recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi liberado logo na sequência. Já o outro policial, de 44 anos, ficou gravemente ferido e, por este motivo, precisou ser internado.

continua após publicidade .

A corporação emitiu uma nota nesta quarta-feira (26) e informou que uma análise será realizada para apurar o que aconteceu de fato.

“A dinâmica do acidente, bem como as causas serão apontadas pela criminalística, que compareceu ao local para coletar as informações”, consta na nota.

O condutor da Hilux, de acordo com a PRF, não sofreu lesões.

Com informações da CGN.