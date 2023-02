Agente Comunitária de Saúde morre após levar soco no pescoço no Paraná

Da Redação

O sepultamento aconteceu às 10h desta segunda-feira (20)

A agente comunitária de saúde na Prefeitura de Terra Rica, no noroeste do Paraná, Rosangela Frauches Veronezi, de 48 anos, morreu após ser atingida por um soco no pescoço em Santo Antônio do Caiuá, também no noroeste do Estado, durante uma festa de Carnaval na cidade.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar (PM), que Rosângela estava com um grupo de amigos quando, um homem chegou e agrediu a profissional. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital com dificuldade de respirar, mas não resistiu e morreu momentos depois.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas contaram que o agressor fugiu em meio a multidão e que eles não se conheciam. A Prefeitura de Terra Rica, em nota, lamentou a morte, estendendo condolências a familiares e amigos, e ressaltou o respeito à profissional.

O sepultamento aconteceu às 10h desta segunda-feira (20). Confira a nota da prefeitura na íntegra:

"É com pesar que a prefeitura de Terra Rica comunica o falecimento da servidora, Sra. Rosangela Frauches, Agente Comunitária de Saúde. Deixamos aqui registrado nosso respeito a esta pessoa e profissional que tanto ajudou a cidade com seu trabalho e esforço. À família e amigos nossas condolências"

