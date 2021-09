Agenda desta semana de Bolsonaro no PR pode ser cancelada

Da Redação

Ministro da Saúde Marcelo Queiroga e o Presidente Jair Bolsonaro

Após a testagem positiva para covid-19 do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga, toda a comitiva brasileira que está nos Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro pode ficar em quarentena ao voltar para o Brasil, o que inviabilizaria a agenda do chefe do Poder Executivo.

Na próxima sexta-feira (25) e sábado (26), Bolsonaro tem compromissos marcados em Ponta Grossa, Castro e Piraí do Sul.

De todos os eventos oficiais do Presidente da República, a motociata, agendada para acontecer no sábado, é o que mais chama a atenção. A partida acontece às 10 horas, no Santuário Nossa Senhora das Brotas, em Piraí do Sul, com previsão de chegada às 13 horas no Centro de Eventos, em Ponta Grossa.

Com informações da aRede