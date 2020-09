Agências registram aumento de 92% de novos empregos em julho - TNOnline

Continua após publicidade

As Agências do Trabalhador do Paraná registraram, no mês de julho, aumento de 92% na quantidade de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, se comparado com o mês de abril, início da pandemia.

Para se ter uma ideia da importância destes números, basta fazer uma retrospectiva de quantos trabalhadores conseguiram emprego desde o início da pandemia. No mês de abril foram 2.966 pessoas empregadas, em maio mais 3.940 profissionais, em junho 4.019 paranaenses conseguiram emprego via Agências do Trabalhador, e no mês de julho 5.695 tiveram a carteira assinada.

“Estamos conseguindo bons resultados nas Agências do Trabalhador do Paraná. Mesmo com toda a situação de calamidade da Covid-19 que afetou diretamente a empregabilidade e a oferta de vagas em todo o Estado e mesmo com todas as dificuldades, a rede Sine vem se destacando na intermediação de mão de obra”, disse o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach.

As unidades que mais colocaram trabalhadores no mercado em julho foram Umuarama (493), Curitiba (207), Cafelândia (196), Cascavel (195), Rolândia (185). Sendo que os setores que mais empregaram neste mesmo período foram auxiliar de linha de produção, e abatedor de aves.

Aos 26 anos, Erick Augusto, estudante de engenharia mecânica, atua como operador de telemarketing na empresa SoftMarketing, desde o dia 28 de julho, quando foi contratado pela intermediação da Agência do Trabalhador. “Fiz o agendamento pelo site e fui até a agência no dia marcado para receber o atendimento. Me ofereceram uma vaga de acordo com o meu perfil, essa foi a única vaga que era para meu tipo de trabalho, e fui muito feliz em ser encaminhado e consequentemente contratado”.

Erick foi um dos trabalhadores prejudicados pela pandemia, perdeu seu emprego já tinha dois meses, pois faz parte do grupo de risco e teria que permanecer em teletrabalho. Hoje novamente contratado, exerce sua função em home office. “Conseguir ser contratado para atuar em teletrabalho é muito gratificante pois sei que estamos passando por um momento difícil num período tão complicado”.

O curitibano Carlos Alberto Bertuol conseguiu o primeiro emprego com carteira registrada por meio também da Agência do Trabalhador e começou a trabalhar dia 23 de julho. Ele foi contratado por uma rede de supermercados para exercer a função de operador de padaria e repositor de mercadorias. “Essa é uma ótima oportunidade, pois como muitas empresas estão fechando as portas pela crise, conseguir emprego neste momento vai me ajudar”, disse Carlos.

O atendimento de cada Agência do Trabalhador do Estado é feito pelas prefeituras municipais, com supervisão do Governo do Estado – exceto a de Curitiba, que é de responsabilidade do Departamento do Trabalho da Secretaria.

“Resultados animadores que mostram possibilidades de crescimento em nossas agências. Os números sempre são resultados de muito esforço e dedicação de uma equipe comprometida com o bom atendimento aos trabalhadores. Hoje constatamos melhoria no recrutamento e seleção de mão de obra em toda a nossa Rede”, disse Walmir dos Santos.

PARCERIA – Para a gestora de RH do Condor Super Center e do Instituto Joanir Zonta, Charmoniks Maria da Graça Heuer, a parceria com a Agência do Trabalhador é dinâmica e produtiva. “Temos uma rede com 13 mil colaboradores, atuamos na linha de frente, como serviços essenciais, e continuamos com o processo de contratação diário para atendimento ao cliente, para limpeza, ampliamos o delivery para atendimentos aos colaboradores, então tivemos que nos adaptar e aumentar a contratação de novos funcionários”.

Charmonikis reforça ainda a atuação em conjunto com a Agência do Trabalhador para novas contratações. “Nós atuamos muito junto da Agência do Trabalhador. Várias vagas são preenchidas, e é este um caminho assertivo para contratação de novos profissionais. Temos vagas abertas toda semana, encaminhamos para os postos do Sine os números, com setores e as vagas para contratação imediata”.

PROCURA DE VAGAS – Para consultar as vagas disponíveis na sua cidade, basta acessar o aplicativo SINE FÁCIL que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Para acessar o SINE FÁCIL é necessário um QRCODE que pode ser solicitado diretamente no site da Sejuf pelo Chat do Trabalhador.

Também é possível buscar atendimento presencial nas Agências do Trabalhador que estão atendendo ao público, mediante agendamento prévio no site www.justica.pr.gov.br/trabalho.