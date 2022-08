Agências meteorológicas emitem alerta de frio para região Sul; confira

Da Redação

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), divulgou nesta segunda-feira, 29, alerta laranja relativo ao declínio brusco das temperaturas na região Sul do país. De acordo com INMET, o aviso iniciado no domingo, 28, e válido até esta segunda, informa risco à saúde, com declínio de temperatura maior que 5°C em 24 horas. Mas de acordo com o Simepar, este alerta não é válido para a região norte do Paraná, apesar do predomínio de uma massa de ar frio a partir desta segunda-feira na maior parte do estado. Veja o que diz o meteorologista no vídeo abaixo:

O frio é mais intenso, com valores abaixo dos 10°C, na "metade sul" do Estado. Nos Campos Gerais, RMC e litoral o céu fica com muita nebulosidade, em função dos ventos que transportam umidade do oceano, com pouca variação das temperaturas. Por alguns momentos pode garoar.



A massa de ar frio segue atuando no Paraná nesta terça-feira, ou seja, teremos um amanhecer frio. Temperaturas mais baixas são previstas para a "metade sul" do Estado, inclusive não se descartando ocorrência de geadas fracas no sudoeste e no sul. O vento em superfície continua transportando umidade do oceano, por isso o céu fica com muitas nuvens dos Campos Gerais ao leste paranaense. Deve garoar por vários momentos, e à tarde as temperaturas não se elevam muito.

Quarta-feira sem mudanças efetivas no tempo, ou seja, segue ainda a influência da alta pressão (massa de ar mais frio), mas perdendo força (frio menos intenso). No leste fica com muitas nuvens. Na quinta-feira ainda faz frio em alguns setores, com nuvens baixas/nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC no amanhecer. Esquenta bastante no noroeste e no norte pioneiro. No final da noite deve chover no oeste paranaense. Na sexta-feira fica bem abafado no Paraná, com chuvas ocasionais principalmente no oeste, sudoeste e no centro-sul.

