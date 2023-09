Agências do Trabalhador tem quase 15 mil vagas no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.955 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.176 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing receptivo, com 562 vagas, magarefe, com 475, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 310.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.159). São 562 vagas para operador de telemarketing receptivo, 310 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 252 para auxiliar de linha de produção e 190 para operador de telemarketing ativo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 34 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de cozinha (14), cozinheiro geral (11), padeiro (7), analista de mídias sociais (1) e subchefe de cozinha (1).

A região de Cascavel aparece em seguida (3.540), com 842 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 420 para magarefe, 235 para operador de processo de produção e 210 para abatedor de aves.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (1.311), Pato Branco (1.238) e Foz do Iguaçu (1.017). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 273 vagas, alimentador de linha de produção, com 141, ajudante de carga e descarga, com 50, e vendedor interno, com 39 oportunidades.

Em Pato Branco, os destaques são para auxiliar de linha de produção (315), operador de caixa (67), operador de processo de produção (58) e trabalhador da avicultura de corte (55).

Em Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 288 oportunidades – abatedor de aves, com 80 vagas, repositor em supermercados, com 76, e operador de caixa, com 61.

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações na unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.

Confira AQUI as vagas disponíveis na sua região.

