Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
EMPREGOS

Agências do Trabalhador têm mais de 27 mil vagas com carteira assinada em todo o Estado

São oportunidades para trabalhadores de diferentes níveis de escolaridade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Agências do Trabalhador têm mais de 27 mil vagas com carteira assinada em todo o Estado
Autor Os interessados devem buscar orientação junto à unidade da Agência do Trabalhador de seu município - Foto: Ari Dias/AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com 27.173 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis em todas as regiões do Estado. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificação profissional, com colocações para trabalhadores da indústria, comércio e serviços, além de opções para profissionais com formação técnica e superior e vagas de estágio.

- leia mais: PF realiza leilão online de veículos no Paraná em dezembro; veja como participar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A função com maior número de oportunidades é a de alimentador de linha de produção, com 7.380 vagas abertas em todo o Paraná. Na sequência, aparecem as 1.473 vagas para abatedor, 1.208 oportunidades para magarefe (profissional especializado no corte e preparação de carnes), e 972 para operador de caixa.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de vagas nesta semana, com 7.162 oportunidades. Em seguida, estão as regiões de Cascavel, com 5.104 vagas; Campo Mourão, com 3.393; Foz do Iguaçu, com 2.866, Londrina, com 2.288; Pato Branco, com 1.947; Maringá, com 1.804; Umuarama, com 1.101; Guarapuava, com 568, Paranaguá, com 515; Ponta Grossa, com 336, e Jacarezinho, com 89 vagas.

FUNÇÕES

Os destaques na RMC são as funções de auxiliar de logística, com 751 vagas, alimentador de linha de produção (535), faxineiro (363) e operador de caixa (354). Na região de Cascavel, as principais oportunidades são para alimentador de linha de produção (1.492), abatedor (946), magarefe (140) e operador de caixa (113).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Campo Mourão, há grande demanda por alimentador de linha de produção (1.410), magarefe (701), abatedor (194) e repositor de mercadorias (109).

FORMAÇÃO SUPERIOR

Além das vagas operacionais, as Agências do Trabalhador também disponibilizam oportunidades para profissionais com formação técnica e superior em áreas como Administração, Enfermagem, Eletrotécnica, Pedagogia, Psicologia, entre outras. Além disso, há vagas de estágio para estudantes de Administração e Direito.

Os interessados devem buscar orientação junto à unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar filas e aglomerações, recomenda-se o agendamento prévio do atendimento pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as vagas de acordo com as regiões do Estado AQUI.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agência do trabalhador emprego paraná trabalho vagas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV