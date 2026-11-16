Agências do Trabalhador têm mais de 27 mil vagas com carteira assinada em todo o Estado

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com 27.173 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis em todas as regiões do Estado. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificação profissional, com colocações para trabalhadores da indústria, comércio e serviços, além de opções para profissionais com formação técnica e superior e vagas de estágio.

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A função com maior número de oportunidades é a de alimentador de linha de produção, com 7.380 vagas abertas em todo o Paraná. Na sequência, aparecem as 1.473 vagas para abatedor, 1.208 oportunidades para magarefe (profissional especializado no corte e preparação de carnes), e 972 para operador de caixa.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de vagas nesta semana, com 7.162 oportunidades. Em seguida, estão as regiões de Cascavel, com 5.104 vagas; Campo Mourão, com 3.393; Foz do Iguaçu, com 2.866, Londrina, com 2.288; Pato Branco, com 1.947; Maringá, com 1.804; Umuarama, com 1.101; Guarapuava, com 568, Paranaguá, com 515; Ponta Grossa, com 336, e Jacarezinho, com 89 vagas.

FUNÇÕES

Os destaques na RMC são as funções de auxiliar de logística, com 751 vagas, alimentador de linha de produção (535), faxineiro (363) e operador de caixa (354). Na região de Cascavel, as principais oportunidades são para alimentador de linha de produção (1.492), abatedor (946), magarefe (140) e operador de caixa (113).

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Em Campo Mourão, há grande demanda por alimentador de linha de produção (1.410), magarefe (701), abatedor (194) e repositor de mercadorias (109).

FORMAÇÃO SUPERIOR

Além das vagas operacionais, as Agências do Trabalhador também disponibilizam oportunidades para profissionais com formação técnica e superior em áreas como Administração, Enfermagem, Eletrotécnica, Pedagogia, Psicologia, entre outras. Além disso, há vagas de estágio para estudantes de Administração e Direito.

Os interessados devem buscar orientação junto à unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar filas e aglomerações, recomenda-se o agendamento prévio do atendimento pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

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Confira as vagas de acordo com as regiões do Estado AQUI.