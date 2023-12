Agências do Trabalhador têm 15,9 mil vagas no Paraná.

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.916 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.917 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de abatedor de porco, com 380 vagas, operador de telemarketing receptivo, com 330, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 310.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Prefeituras do PR têm quatro concursos para se inscrever ainda em 2023

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.392). São 499 vagas para auxiliar de linha de produção, 330 para operador de telemarketing receptivo, 310 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 179 para repositor de mercadoria.

continua após publicidade

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 134 vagas para preenchimento urgente: atendente de lojas (85), pedreiro (39) e azulejista (10).

A Região de Cascavel tem 4.138 vagas. São 670 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 380 para abatedor de porco, 263 para abatedor de aves e 150 para carregador (armazém).

Londrina (1.362), Campo Mourão (1.246), Umuarama (1.037) e Pato Branco (983) também concentram grandes oportunidades. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 222 vagas, alimentador de linha de produção, com 171, operador de caixa , com 45, e repositor de mercadorias, com 41 oportunidades.

continua após publicidade

Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (327), abatedor de aves (90), soldador (49) e magarefe (38).

Na Região de Umuarama há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 433 oportunidades, ajudante de reflorestamento, com 90, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 70, magarefe, com 40. Já em Pato Branco, há vagas para auxiliar de linha de produção (155), trabalhador da avicultura de corte (50), servente de obras (46) e safrista (45).

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.

Siga o TNOnline no Google News