Agências do Trabalhador ofertam mais de 10,4 mil vagas no PR

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná ofertam 10.441 vagas de emprego com carteira assinada. Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana estão disponíveis 2.099 postos de trabalho.

A regional de Toledo voltou a ser o destaque no Interior do Estado, com 1.587 vagas abertas. Destas, 604 são para auxiliar de linha de produção. A regional de Cascavel oferece 1.092 vagas, sendo 269 também para auxiliar de linha de produção.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou que o Estado vem sendo destaque nacional neste ano na geração de emprego, com 176.570 vagas, um dos melhores resultados do País. “O Paraná se aproxima do fim do ano mostrando uma recuperação econômica exemplar após a pandemia, com os setores de comércio e serviços se fortalecendo a cada mês. Essa é a prova de que o nosso Estado une forças para criar a melhor política pública de desenvolvimento que existe, que é a geração de emprego e renda”, celebrou.

O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, afirma que o comércio, um dos setores com vagas, já está respondendo à retomada econômica. “Com a chegada de fim de ano e a queda nos índices do coronavírus, o comércio voltou a ficar movimentado e gerar emprego e renda”, disse o secretário.

ATENDIMENTOS – Os interessados em algumas das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município. Na capital paranaense, a Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial das 9h às 17h, respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria através deste LINK.