Agências do Trabalhador ofertam mais de 10 mil vagas no PR

Agencia do Trabalhador Disponibiliza 400 Vagas para desempregados com 50 anos ou mais. Fotos:Ari Dias/AEN

Nesta semana, as 216 Agências do Trabalhador do Paraná e os 183 Postos Avançados da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho oferecem 10.770 vagas com carteira assinada. A indústria é um dos motores da criação de novos postos, com 2.391 oportunidades para auxiliar de linha de produção.

Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana são 2.193 postos disponíveis. O maior número é para operador de telemarketing, com 351 vagas, auxiliar operacional de logística (200) e operador de processo de produção (105).

A Agência de Curitiba tem cinco vagas de ferramenteiro, duas de açougueiro, uma de analista financeiro, uma de fonoaudiólogo e uma de mecânico de manutenção de motores a diesel para início imediato.

Entre as regionais do interior, Toledo tem 1.862 vagas, sendo 653 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 139 para servente de obras. A regional de Cascavel, também no Oeste, tem 1.153 oportunidades de emprego, sendo 298 para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro.



Outros destaques são Campo Mourão, com 227 vagas, sendo 60 para auxiliar de linha de produção; Ibaiti com 198, com 60 para motorista de caminhão; e Pato Branco, com 455 ofertas, sendo 171 para auxiliar de linha de produção e 30 para safristas.

Londrina e Maringá, polos populacionais do Interior, têm 586 e 434 oportunidades com carteira assinada, respectivamente. Na primeira cidade um dos destaques é o mercado de trabalho da cana-de-açúcar, com 50 vagas.



MASTER JOB – O setor Master Job Paraná, presente em algumas cidades, oferece vagas para trabalhadores com curso superior, tecnólogo e técnico e estágio para estudantes de curso superior. Nesta semana há oportunidades para engenheiro civil, design de interiores, técnico em edificações, desenhista gráfico industrial e geólogo, historiador, secretária bilíngue, contador, fonoaudiólogo, técnico contábil e técnico em segurança do trabalho.

Ainda há vagas para estágio em engenharia civil, arquitetura, administração, design e publicidade e propaganda

FEIRA – O Paraná promove nesta semana a Feira da Cidadania – Mutirão do Emprego, em Curitiba. Mais de 50 empresas levarão na quinta-feira (24), das 09h às 17h, na Praça Rui Barbosa, no Centro de Capital, vagas de emprego para a população. O evento, realizado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), tem o apoio do Tribunal de Justiça do Paraná e da Defensoria Pública.

ATENDIMENTOS – Os interessados em vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. Quem tiver interesse deve fazer o agendamento pelo site da Secretaria.

Confira as principais vagas no Paraná AQUI .

