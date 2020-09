Agências do Trabalhador já receberam mais de 4 mil doações - TNOnline

Continua após publicidade

As Agências do Trabalhador do Paraná, com a parceria dos 24 Escritórios Regionais da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, chega a sua segunda semana de apoio a Campanha Aquece Paraná contabilizando 4.010 doações de roupas de inverno, calçados e cobertores em todo o Estado.

Só em Curitiba, até o momento, foram doadas 1.396 roupas. Outros municípios como Maringá, Apucarana, Cornélio Procópio e Guarapuava já somaram mais de 1.500 doações.

“As Agências do Trabalhador seguem recebendo as doações. Outra opção para quem quer doar sem sair de casa é por meio do aplicativo Paraná Solidário. Quem puder faça uma boa ação e ajude quem mais precisa”, disse o secretário Mauro Rockenbach.

AQUECE PARANÁ - Idealizada pela primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, e pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado, a campanha busca estimular a solidariedade entre os paranaenses para proteger aqueles que mais sofrem com o inverno rigoroso do Estado, que é a população que vive em situação de vulnerabilidade.

COMO DOAR - Para participar, basta acessar a página www.aqueceparana.pr.gov.br, apontar a câmera do celular para o código QRCode que aparece na tela e fazer o download do aplicativo, que está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

Ao abrir a ferramenta, é preciso fazer um cadastro de doador. Assim que fizer o login, o usuário é direcionado diretamente para as doações do Aquece Paraná, podendo escolher a categoria do produto a ser doado: agasalhos ou cobertores.

Os doadores devem descrever e adicionar fotos dos produtos e confirmar o envio. O aplicativo mostra então as instituições mais próximas que precisam daquela doação. O contato com a entidade para acertar os detalhes sobre a entrega é feito pela própria ferramenta.

PARANÁ SOLIDÁRIO – Idealizado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e desenvolvido pela Celepar, o Paraná Solidário é o primeiro aplicativo do País que faz a ponte entre pessoas que querem doar e as entidades que precisam daquele produto.

Além dos agasalhos, diversos outros itens podem ser entregues a instituições que atendem idosos, crianças e pessoas com deficiência, entre outros grupos vulneráveis.

Pela ferramenta, é possível fazer a doação de alimentos, serviços voluntários, materiais de higiene e limpeza, de escritório, móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

A campanha vai até dia 15 de setembro.