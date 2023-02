Agências do Trabalhador iniciam semana com oferta de 14,2 mil vagas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Agência do Trabalhador

A semana começa com muitas oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada no Paraná. As Agência do Trabalhador e os postos avançados têm 14.258 vagas disponíveis em todo o Estado, a maior parte para auxiliar de linha de produção – são 2.843.

continua após publicidade .

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.494), com mais vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo (378), seguido de telemarketing receptivo (185), auxiliar de linha de produção (114) e repositor de mercadorias (78). Na capital paranaense há vagas para preenchimento imediato para as funções de ajudante de alimentador de linha de produção (56), auxiliar de limpeza (42), carpinteiro (30), armador de ferragens (23), estágio em marketing (2) e assistente de compras (1).

- LEIA MAIS: Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 347vagas nesta segunda (06)

continua após publicidade .

Na sequência, em relação ao número de vagas disponíveis, está a regional de Toledo, com 2.279 postos de trabalho abertos. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais vagas, com 447, seguido de operador de processo de produção (190), consultor de vendas (106) e abatedor de aves (100).

São destaques também as regionais de Cascavel, com 1.493 oportunidades de trabalho, Londrina, com 1.024, Pato Branco (942) e Apucarana (833). Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 478 empregos disponíveis; magarefe, com 200; desossador, com 50; e pedreiro, com 27.

Em Londrina, alimentador de linha de produção (310), auxiliar de linha de produção (235), safrista (110) e auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (60) são os principais postos de trabalhos ofertados.

continua após publicidade .

Também estão disponíveis 264 vagas para auxiliar de linha de produção em Pato Branco, além de 109 para safrista, 50 para servente de limpeza e 43 para operador de processo de produção na região. Em Apucarana há 64 vagas para desossador, 60 para agente de limpeza (qualidade), 60 para alimentador de linha de produção e 58 para auxiliar de linha de produção.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. O agendamento deve ser feito AQUI.

Siga o TNOnline no Google News