Agências do Trabalhador do PR têm 17.188 vagas abertas; confira

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 17.188 vagas de emprego com carteira assinada, o maior número de oportunidades no ano, superando os 16.487 postos de trabalho com carteira assinadas oportunizados na segunda semana semana de novembro.

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para auxiliar de linha de produção, com 2.995 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de ajudante de carga e descarga de mercadorias, com 524 vagas, abatedor de porco, com 377, e magarefe, com 318.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.478 oportunidades. São ofertadas 524 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 313 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 309 para auxiliar de linha de produção e 280 para operador de telemarketing ativo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 294 vagas para preenchimento imediato, com procura de mão de obra para as funções de atendente de lanchonete (104), atendente de loja (66), assistente de vendas (54), auxiliar de cozinha (39) e atendente balconista (31).

A região de Cascavel tem 4.159 oportunidades. São ofertadas 823 vagas para auxiliar de linha de produção, 337 para abatedor de porco, 270 para magarefe e 140 para abatedor de aves.

Também são destaque as regiões de Londrina (1.344), Campo Mourão (1.141), Campo Mourão (1.041) e Pato Branco (1.034). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 208 vagas, alimentador de linha de produção, com 93, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 70, e operador de caixa, com 55 oportunidades.



Em Campo Mourão, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 321 vagas, abatedor de aves, com 67, alimentador de linha de produção, com 52, e soldador, com 51.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (399), reflorestador (50), magarefe (48) e abatedor de porco (40). Na região de Pato Branco são ofertadas 279 vagas para auxiliar de linha de produção, 42 para operador de processo de produção, 40 para repositor (supermercados) e 39 para alimentador de linha de produção.

