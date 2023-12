Agências do Trabalhador colocaram 151,4 mil pessoas no mercado formal .

O Paraná colocou 151.454 pessoas em vagas de emprego via Agências do Trabalhador ao longo de 2023. Os números são do sistema Sine, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). São quase 30 mil a mais do que as colocações de 2022, que terminou com 122.083 intermediações. O crescimento foi de 24%. O desempenho também é 38% superior a 2021, com 109.482 carteiras assinadas.

O resultado é fruto de um crescimento constante em todos os meses. O maior aumento ocorreu em dezembro, passando de 7.333 para 14.700, evolução de 100%. Em novembro, o salto foi de 60%, de 9.418 em 2022 para 15.064 em 2023. Março também foi um bom mês, com aumento de 27%, de 10.522 em 2022 para 13.363 em 2023.

As Agências do Trabalhador no Paraná colocaram 8.689 trabalhadores em vagas de emprego em janeiro, 11.152 em fevereiro, 13.363 em março, 12.079 em abril, 12.297 em maio, 11.822 em junho, 12.440 em julho, 14.705 em agosto, 12.480 em setembro, 12.567 em outubro, 15.064 em novembro, e até o dia 15 de dezembro, mais 14.796. A média mensal girou em torno de 12 mil encaixes.

