Agências do Trabalhador abrem a semana com mais de 24 mil vagas no Paraná

Maior volume é para a função de alimentador de linha de produção, com mais de 6,5 mil colocações

As Agências do Trabalhador do Paraná e seus postos avançados iniciaram a semana pós-feriado com a oferta de 24.155 vagas de emprego formal, todas com carteira assinada, distribuídas por diversas regiões do Estado. As oportunidades atendem a candidatos de diferentes níveis de escolaridade e abrangem setores como indústria, comércio e serviços, além de contemplarem postos para profissionais de níveis técnico e superior e vagas voltadas a estudantes em busca de estágio.

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O setor industrial responde pela maior demanda de mão de obra neste início de semana. O cargo com o maior contingente de vagas abertas em todo o território paranaense é o de alimentador de linha de produção, somando 6.566 postos. Outras ocupações em destaque no ranking estadual incluem abatedor, com 1.399 oportunidades, magarefe, com 1.115 vagas para especialistas no corte e preparo de carnes, e operador de caixa no comércio, que reúne 849 postos.

Geograficamente, a Região Metropolitana de Curitiba concentra a maior fatia das contratações, com 6.665 vagas disponíveis. Na capital e municípios vizinhos, as principais demandas envolvem alimentador de linha de produção, auxiliar de logística, faxineiro e operador de caixa. O interior do Estado também apresenta forte movimentação, liderado pelo polo de Cascavel, com 4.957 postos concentrados principalmente em frigoríficos e linhas de produção, seguido por Campo Mourão, que soma 2.968 vagas com grande procura por magarefes e operadores industriais.

O restante das oportunidades está distribuído pelas regionais de Foz do Iguaçu (2.643), Londrina (1.801), Pato Branco (1.781), Maringá (1.605), Guarapuava (496), Paranaguá (448), Umuarama (426), Ponta Grossa (283) e Jacarezinho (82). Fora do segmento operacional, o sistema estadual disponibiliza vagas para trabalhadores com formação técnica e superior em áreas como Administração, Biomedicina, Contabilidade, Eletrotécnica, Pedagogia e Psicologia, além de oportunidades de estágio para graduandos de cursos como Direito, Computação, Marketing, Museologia e Relações Internacionais.

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Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas devem procurar a unidade da Agência do Trabalhador do próprio município. A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda orienta que os cidadãos realizem o agendamento prévio do atendimento presencial diretamente pelo portal da pasta na internet, medida que busca evitar filas e otimizar o fluxo de candidatos nos postos de atendimento.