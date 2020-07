Agência Bancária em Maringá é fechada após funcionária testar positivo para Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Na tarde desta quarta-feira (10), uma agência bancária de Maringá foi fechada após uma funcionária testar positivo para o novo coronavírus.

Os clientes que chegam no local se deparam com portas lacradas com fita e um aviso: “Prezado cliente, essa agência está temporariamente fechada para atendimento ao público”.

O cartaz também reforça a possibilidade de realizar alguns serviços por canais digitais e indica a agência mais próxima, que fica na avenida Mauá, nº 3.051.

Casos

Conforme boletim divulgado pela Prefeitura de Maringá, mais 48 pessoas testaram positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira (10). Agora, o município totaliza 643 casos confirmados e 11 óbitos.

Com informações do GMC Online