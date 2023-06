Agência bancária é alvo de criminosos no Noroeste do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma agência bancária de Iporã, no Noroeste do Paraná, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (08). Bombas foram utilizadas para arrombar a única agência da Caixa Econômica Federal da cidade. As explosões foram ouvidas pelos moradores por volta das 04 horas.

Conforme informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), os criminosos deixaram uma bolsa no local e o esquadrão antibombas de Curitiba precisou ser acionado. A aeronave que trouxe os especialistas em explosivos deve pousar em Umuarama ainda na manhã desta quinta (08).

A agência bancária fica localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro da cidade. Até o momento desta publicação, as autoridades não haviam informado sobre a prisão de nenhum suspeito.

A Caixa Econômica foi contatada pela reportagem do portal de notícias RicMais para averiguar se algum valor foi levado. A agência ficou completamente destruída.

