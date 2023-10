Aeroporto de Maringá abre concurso com salários até R$7,9 mil

Siga o TNOnline no Google News

O Aeroporto Regional de Maringá publicou nesta quinta-feira (19), o edital de concurso público para contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior. As vagas são para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de operações aeroportuárias, controlador de tráfego aéreo e engenheiro civil. Os salários variam entre R$ 2.450 e R$ 7.920, além de outros benefícios.



As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h de 23 de outubro até às 23h59 de 15 de novembro. Os interessados devem realizar inscrição no site da Fundação Fafipa, responsável pela realização do concurso (clique aqui para acessar). O edital prevê duas vagas para auxiliar administrativo (nível médio), uma vaga para auxiliar de operações aeroportuárias (nível médio), uma vaga para controlador de tráfego aéreo (nível técnico) e uma vaga para engenheiro civil (nível superior).

Para as vagas de auxiliar administrativo e auxiliar de operações aeroportuárias a taxa de inscrição custa R$ 80. Para as vagas de controlador de tráfego aéreo e engenheiro civil o valor é de R$ 120.

O processo seletivo será composto por etapas: prova objetiva e avaliação médica admissional para todos os cargos e prova discursiva para os candidatos inscritos nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de operações aeroportuárias e engenheiro civil. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 3 de dezembro. Os horários e locais de provas serão divulgados em 27 de novembro. Clique aqui e confira o edital na íntegra.

Confira requisitos, salários e carga horária dos cargos:

Auxiliar administrativo

Requisito: Ensino médio completo, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio

reconhecido pelo Ministério da Educação

Carga Horária: 40 horas

Vagas: 2 vagas

Remuneração: R$ 2.450

Período de aplicação da prova objetiva: vespertino

Auxiliar de operações aeroportuárias

Requisito: Ensino médio completo, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio

reconhecido pelo Ministério da Educação

Carga Horária: 12x36

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.450

Período de aplicação da prova objetiva: matutino

Controlador de tráfego aéreo

Requisito: Ensino médio completo, diploma de conclusão do ensino médio completo reconhecido pelo Ministério da Educação; curso ATM-005 ou curso realizado em estabelecimento de ensino do Comando da Aeronáutica, ou por este homologado, na área de Controle de Tráfego Aéreo; licença de Controlador de Tráfego Aéreo; habilitação técnica anterior em Órgão de Controle de Tráfego Aéreo e Certificado Médico Aeronáutica (CMA) válido emitidos por órgãos do Comando da Aeronáutica

Carga Horária: 12x36

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.450

Período de aplicação da prova objetiva: matutino

Engenheiro civil

Requisito: Ensino Superior Completo, Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Carga Horária: 30 horas

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 7.920

Período de aplicação da prova objetiva: matutino

Além da remuneração inicial, os contratados terão os seguintes benefícios: Vale Alimentação mensal de R$ 1.197,44; Vale Refeição (R$ 38,90 por dia trabalhado); Vale Cultura mensal de R$ 50,00 e Plano de Saúde, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.

