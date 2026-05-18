TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
IMUNIZAÇÃO

Aeroporto de Londrina recebe ação de vacinação contra gripe nesta terça (19)

Ação em parceria com órgãos de saúde pretende contribuir para a melhoria dos índices de cobertura vacinal

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:58:37 Editado em 18.05.2026, 09:58:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aeroporto de Londrina recebe ação de vacinação contra gripe nesta terça (19)
Autor Aeroporto de Londrina, no norte do Paraná - Foto: Cecília França/Divulgação Motiva

Em uma iniciativa estratégica para frear a circulação de vírus e expandir a proteção coletiva, o Aeroporto de Londrina receberá, no próximo dia 19 de maio de 2026, uma mobilização intensiva de imunização. A Ação de Vacinação visa atualizar a carteira vacinal de milhares de pessoas que transitam pelo local diariamente.

A iniciativa acontece no saguão do terminal de passageiros, em frente ao Trop Café, das 08h às 14h. Estarão disponíveis doses contra três das principais doenças de relevância epidemiológica no país: Influenza, febre amarela e tríplice viral (inclui sarampo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“Por ser um local de grande circulação de pessoas, o aeroporto assume um papel estratégico no esforço coletivo pela saúde de todos os passageiros, funcionários e comunidade em geral”, destaca a gerente do Aeroporto de Londrina, Daiane Persicotti.

📰 LEIA MAIS: Homem é encontrado nu e amarrado após espancamento em Londrina


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Aeroporto de Londrina recebe ação de vacinação contra gripe nesta terça (19)
AutorFoto: Divulgação Motiva

O cenário epidemiológico

A escolha do aeroporto como ponto vacinal fundamenta-se na alta rotatividade diária de passageiros de diferentes regiões do país, tornando o ambiente um ponto crítico para o controle de doenças transmissíveis. A iniciativa ganha ainda mais relevância quando analisados os indicadores atuais de saúde pública.

No Paraná, assim como em Londrina, desde que a campanha de vacinação contra a Influenza foi iniciada, em abril, menos de 35% do público-alvo foi alcançado. No momento, o imunizante está disponível para grupos prioritários: idosos, gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN


Copa do Mundo reforça alerta contra sarampo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sexta-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde reforçou o alerta sobre a importância da vacinação contra o sarampo diante da proximidade da Copa do Mundo de Futebol 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, epicentro de casos nas Américas. A imunização contra o sarampo está inclusa na vacina tríplice viral.

Embora o Paraná tenha cobertura superior à média nacional - 94,02% para a primeira dose e 83,83% para a segunda dose em crianças menores de 2 anos - o índice recomendado é acima de 95%. A média nacional de imunização contra o sarampo está em 89,85% para a primeira e 76,06% para a segunda dose.

Em relação à febre amarela, o Brasil vem retomando os índices de vacinação e o imunizante é altamente recomendado para quem viaja para áreas rurais ou de mata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Documentação necessária para participar da ação:

  • Documento oficial com foto (obrigatório);
  • Carteira de vacinação (Física ou digital via aplicativo ConecteSUS, para triagem das doses necessárias).
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aeroporto de Londrina Campanha de vacinação doenças transmissíveis imunização Saúde Pública VACINAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV