Aeroporto de Londrina recebe ação de vacinação contra gripe nesta terça (19)

Em uma iniciativa estratégica para frear a circulação de vírus e expandir a proteção coletiva, o Aeroporto de Londrina receberá, no próximo dia 19 de maio de 2026, uma mobilização intensiva de imunização. A Ação de Vacinação visa atualizar a carteira vacinal de milhares de pessoas que transitam pelo local diariamente.

A iniciativa acontece no saguão do terminal de passageiros, em frente ao Trop Café, das 08h às 14h. Estarão disponíveis doses contra três das principais doenças de relevância epidemiológica no país: Influenza, febre amarela e tríplice viral (inclui sarampo).

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“Por ser um local de grande circulação de pessoas, o aeroporto assume um papel estratégico no esforço coletivo pela saúde de todos os passageiros, funcionários e comunidade em geral”, destaca a gerente do Aeroporto de Londrina, Daiane Persicotti.

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Foto: Divulgação Motiva Foto: Divulgação Motiva

O cenário epidemiológico



A escolha do aeroporto como ponto vacinal fundamenta-se na alta rotatividade diária de passageiros de diferentes regiões do país, tornando o ambiente um ponto crítico para o controle de doenças transmissíveis. A iniciativa ganha ainda mais relevância quando analisados os indicadores atuais de saúde pública.

No Paraná, assim como em Londrina, desde que a campanha de vacinação contra a Influenza foi iniciada, em abril, menos de 35% do público-alvo foi alcançado. No momento, o imunizante está disponível para grupos prioritários: idosos, gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos de idade.

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Copa do Mundo reforça alerta contra sarampo



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Na sexta-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde reforçou o alerta sobre a importância da vacinação contra o sarampo diante da proximidade da Copa do Mundo de Futebol 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, epicentro de casos nas Américas. A imunização contra o sarampo está inclusa na vacina tríplice viral.

Embora o Paraná tenha cobertura superior à média nacional - 94,02% para a primeira dose e 83,83% para a segunda dose em crianças menores de 2 anos - o índice recomendado é acima de 95%. A média nacional de imunização contra o sarampo está em 89,85% para a primeira e 76,06% para a segunda dose.

Em relação à febre amarela, o Brasil vem retomando os índices de vacinação e o imunizante é altamente recomendado para quem viaja para áreas rurais ou de mata.

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Documentação necessária para participar da ação: