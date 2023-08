Aeroporto de Londrina ganha investimento de R$185 mi para reformas

As obras para melhorar a infraestrutura do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, já começaram. O investimento de 185 milhões de reais é da CCR Aeroportos.

Os recursos vão ser investidos na ampliação da pista do aeroporto, que, depois de reformado, estará apto a receber os equipamentos ALS e o tão esperado ILS, essenciais para pousos e decolagens de aviões maiores e em condições adversas de tempo. As obras também prevêem adequações da área de escape da pista à legislação vigente, reforma e ampliação do terminal de passageiros, implantação de duas pontes de embarque, e a construção de um novo pátio para as aeronaves.

De acordo com o presidente da CCR Aeroportos, Fabio Russo, mais de 230 operários foram contratados para a execução dos trabalhos. A expectativa, segundo ele, é de que o serviço fique pronto até o final do ano que vem.

A solenidade que oficializou o início da reforma foi realizada nesta quinta-feira (24) e contou com a presença do governador Ratinho Junior. Ele ressaltou a importância do investimento para tornar a região norte do estado ainda mais atrativa para novos negócios.

O prefeito Marcelo Belinati também comemorou as obras de infraestrutura, esperadas pela sociedade civil organizada há mais de 15 anos. Ele lembrou que, anualmente, a cidade recebe mais de 600 eventos, que a região tem se tornado cada vez mais turística, com inauguração de hotéis e outros equipamentos de lazer, e que ter um aeroporto adequado para receber os visitantes é essencial.

