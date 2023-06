Aeroporto de Foz volta a funcionar após ameaça de bomba em avião

Na noite de domingo (11), devido a uma ameaça de bomba em um voo com destino à cidade de Santiago, capital do Chile, o Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, foi temporariamente fechado para pousos e decolagens. O incidente ocorreu por volta das 21h e foi relatado à Polícia Federal (PF). No entanto, nesta segunda-feira (12), o aeroporto já está operando normalmente.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Saldo de R$ 25,4 bi do PIS/Pasep está disponível para saque

A PF informou que equipes foram acionadas após um passageiro do voo comunicar a uma comissária de bordo que estava carregando uma bomba. A aeronave foi evacuada como medida de precaução. O suspeito, um homem que trabalha na área de hotelaria e estava em viagem a trabalho, foi detido e conduzido ao posto da PF. Após a inspeção da aeronave, na qual nenhuma ameaça foi encontrada, o aeroporto foi reaberto.

continua após publicidade

A polícia não divulgou detalhes sobre o conteúdo das declarações do suspeito nem informações adicionais sobre ele. O indivíduo foi preso por colocar em perigo a aviação e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu. De acordo com a PF, a pena para esse tipo de crime pode chegar a até cinco anos de prisão.

Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News