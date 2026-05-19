Advogado vai à delegacia e pede para ir preso em Londrina, polícia nega, e ele insiste até conseguir

Um advogado de 26 anos movimentou a Central de Flagrantes de Londrina (PR) na noite de segunda-feira (18) ao chegar na delegacia pedindo para ser preso sem apresentar motivo. Diante da negativa, foi embora, voltou com uma garrafa de champanhe e a arremessou contra o vidro da porta da delegacia. O plano funcionou: ele acabou preso.

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Segundo o delegado Roberto Fernandes de Lima, ao chegar na unidade, o homem foi direto ao ponto: "Quero ser preso". Os policiais verificaram se havia mandados em aberto contra ele, mas nada foi encontrado, e ele foi liberado. Cerca de 15 minutos depois, as câmeras de segurança registraram o momento em que ele pegou uma garrafa no carro e a atirou contra o vidro da delegacia. "Tudo isso para ser preso", resumiu o delegado.



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Preso por dano ao patrimônio público, ele recusou pagar a fiança de R$ 1 mil fixada pelo delegado e também recusou a ajuda de amigos. Em depoimento, explicou a motivação.

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"Eu não tinha intenção nenhuma em prejudicar a delegacia. Tanto que eu pensei no ato de menor dano que eu pudesse gerar aqui. Mas fato é que preciso de uma audiência pública para dizer o que eu sei e o que eu preciso falar", disse. Questionado sobre uso de drogas, bebidas ou tratamento psiquiátrico, ele negou.