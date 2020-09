Advogado ri e solta um "se ferrou" quando juiz nega pedido do cliente; assista - TNOnline

Continua após publicidade

Uma situação inusitada foi registrada durante esta semana em um julgamento por videoconferência na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR).

O advogado que aguardava o parecer do juiz a respeito de um habeas corpus do cliente, soltou um “se ferrou”, dando risadas, no momento em que a denegação do pedido foi anunciada.

A câmera estava desligada, mas, aparentemente, o advogado se esqueceu de desligar o microfone. Por conta da gafe, um desembargador que participava da videoconferência, entre risos, comentou: "Intimação em tempo real."

Assista ao vídeo:





Com informações do site migalhas.