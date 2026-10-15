Advogado que matou ex-companheira em frente à escola no PR é condenado a 57 anos de prisão

Crime ocorreu em 2022, no bairro Uberaba; réu também perdeu o poder familiar e deverá pagar R$ 100 mil de indenização para cada filho do casal

O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 57 anos de prisão o advogado e ex-policial Jaminus Quedaros de Aquino, que assassinou a tiros a ex-companheira em frente à escola dos filhos do casal. A sentença foi proferida na madrugada desta quinta-feira (15), após um julgamento que teve início na última terça-feira (13). O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, no bairro Uberaba, na capital paranaense.

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A vítima, Suellen Helena Rodrigues, foi executada no momento em que chegava à unidade de ensino, na presença das duas crianças. Na época do assassinato, ela já possuía medidas protetivas de urgência contra o autor do crime, que tem histórico de atuação nas polícias Civil e Militar. O Conselho de Sentença acatou a denúncia do Ministério Público e reconheceu quatro qualificadoras: feminicídio, motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio que resultou em perigo comum, devido aos disparos de arma de fogo em via pública.

O fato de o homicídio ter sido praticado na frente dos filhos e em descumprimento de uma ordem judicial foi considerado como causa de aumento da pena. Além dos anos de reclusão, a Justiça decretou a perda do poder familiar do réu sobre as crianças e determinou o pagamento de R$ 100 mil a título de reparação por danos morais para cada um dos filhos. O homem já respondia ao processo preso e continuará detido para o início imediato do cumprimento da pena.