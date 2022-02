Da Redação

Advogado morre em confronto com a PM na zona sul de Maringá

Aconteceu hoje, na manhã desta quinta-feira (17), uma intensa troca de tiros, na zona sul de Maringá. O tiroteio acarretou na morte de dois homens e a prisão de um terceiro indivíduo, pela Polícia Militar.

continua após publicidade .

O confronto, que ocorreu em uma chácara localizada na Rua Maringá, no Jardim Aclamação, ocasionou na morte de um advogado criminalista. Ricardo Eli Diniz, de 45 anos de idade era o dono do local. O outro homem que veio a óbito não teve sua identidade revelada.

A situação ocorreu, pois uma das equipes ROTAM do 4º Batalhão de Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre um veículo roubado na última segunda-feira (14), em Campo Mourão, e que estaria na propriedade. Além do veículo que foi denunciado, um Hyundai Azera, os policiais também encontraram um VW Fox na propriedade.

continua após publicidade .

Ao entrarem na chácara, os militares foram recebidos a tiros pelos indivíduos. Eles estavam de posse de três pistolas calibres 09 milímetros e 380, uma escopeta calibre 12, capuzes, coletes balísticos e munições. Dessa forma, a equipe ROTAM reagiu e alvejou fatalmente dois dos três homens que lá se encontravam.

Os policiais creem que o trio são os responsáveis por roubos violentos ocorridos nas rodovias do norte e noroeste do Paraná, principalmente contra ônibus de turismo. De acordo com informações da matéria do Corujão Notícias, o roubo praticado por eles, na segunda-feira (14), foi contra uma família de Campo Mourão que viajava no carro roubado. Os criminosos interceptaram o carro aos tiros, agrediram a motorista e a deixaram amarrada em uma mata.



O advogado criminalista, Ricardo Eli, tinha seu pai também como advogado. O homem já idoso estava em estado de choque e familiares e conhecidos relataram que o indivíduo era usuário de entorpecentes.



Fonte: Corujão Notícias.