Advogado morre atropelado por motorista bêbado enquanto rezava com a esposa no Paraná

O advogado Roberto Daldim dos Santos, de 61 anos, morreu atropelado na manhã de sábado (17) por um motorista embriagado em Imbituva, na região central do Paraná. A vítima caminhava pela margem de uma rua no bairro Água Verde e rezava o terço ao lado da esposa, que não foi atingida e saiu ilesa. O condutor do veículo chegou a fugir do local, mas retornou em seguida e reprovou no teste do bafômetro. Apesar de preso em flagrante pela Polícia Militar, ele foi solto pela Justiça logo depois, sem o pagamento de fiança ou imposição de medidas cautelares.

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A dinâmica do acidente está sob investigação da Polícia Civil, que apura, entre outras hipóteses, se o carro que atingiu o advogado participava de um racha no momento da colisão. Familiares relataram que o casal andava no canto da via porque o loteamento da região é novo e ainda não conta com calçadas construídas. Após o impacto, o veículo arrastou a vítima por alguns metros. O advogado permaneceu consciente e chegou a pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do atendimento médico.

O exame do etilômetro apontou a presença de 0,7 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelo motorista. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que resultados iguais ou superiores a 0,34 mg/L já configuram crime de trânsito. A identidade do condutor não foi divulgada pelas autoridades policiais, que agora aguardam a conclusão dos laudos periciais para finalizar o inquérito e esclarecer as circunstâncias exatas da batida.

Natural de São Mateus do Sul, Roberto Daldim dos Santos atuou por mais de duas décadas como tabelião substituto e exercia a advocacia há dez anos. Descrito pela família como um homem muito católico e com participação ativa na pastoral familiar da comunidade local, ele deixa a esposa e dois filhos adultos. A subseção regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) emitiu nota de pesar lamentando a perda e destacando o legado de bondade e amizade do profissional. O sepultamento ocorreu no domingo (18), no Cemitério Cristo Rei, em Imbituva.