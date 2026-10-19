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INVESTIGAÇÃO

Advogado morre atropelado por motorista bêbado enquanto rezava com a esposa no Paraná

Vítima de 61 anos andava na rua por falta de calçada em bairro de Imbituva (PR). Polícia Civil investiga se veículo participava de corrida ilegal

Escrito por Da Redação
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Advogado morre atropelado por motorista bêbado enquanto rezava com a esposa no Paraná
Autor Roberto Daldim dos Santos morreu no último sábadp - Foto: Arquivo Pessoal

O advogado Roberto Daldim dos Santos, de 61 anos, morreu atropelado na manhã de sábado (17) por um motorista embriagado em Imbituva, na região central do Paraná. A vítima caminhava pela margem de uma rua no bairro Água Verde e rezava o terço ao lado da esposa, que não foi atingida e saiu ilesa. O condutor do veículo chegou a fugir do local, mas retornou em seguida e reprovou no teste do bafômetro. Apesar de preso em flagrante pela Polícia Militar, ele foi solto pela Justiça logo depois, sem o pagamento de fiança ou imposição de medidas cautelares.

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A dinâmica do acidente está sob investigação da Polícia Civil, que apura, entre outras hipóteses, se o carro que atingiu o advogado participava de um racha no momento da colisão. Familiares relataram que o casal andava no canto da via porque o loteamento da região é novo e ainda não conta com calçadas construídas. Após o impacto, o veículo arrastou a vítima por alguns metros. O advogado permaneceu consciente e chegou a pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do atendimento médico.

O exame do etilômetro apontou a presença de 0,7 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelo motorista. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que resultados iguais ou superiores a 0,34 mg/L já configuram crime de trânsito. A identidade do condutor não foi divulgada pelas autoridades policiais, que agora aguardam a conclusão dos laudos periciais para finalizar o inquérito e esclarecer as circunstâncias exatas da batida.

Natural de São Mateus do Sul, Roberto Daldim dos Santos atuou por mais de duas décadas como tabelião substituto e exercia a advocacia há dez anos. Descrito pela família como um homem muito católico e com participação ativa na pastoral familiar da comunidade local, ele deixa a esposa e dois filhos adultos. A subseção regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) emitiu nota de pesar lamentando a perda e destacando o legado de bondade e amizade do profissional. O sepultamento ocorreu no domingo (18), no Cemitério Cristo Rei, em Imbituva.

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acidente de transito advocacia imbituva legislação de trânsito motorista embriagado notícias trágicas
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