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HOMICÍDIO

Advogado é suspeito de matar o próprio cliente a facadas em Maringá (PR)

Após o ataque, ele sofreu convulsão e está internado sob escolta policial; família tentou intervir usando uma panela de pressão

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 08:44:29 Editado em 20.05.2026, 11:00:15
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Advogado é suspeito de matar o próprio cliente a facadas em Maringá (PR)
Autor Crime ocorreu na noite de terça-feira (19) - Foto: Plantão Maringá

Um homem foi morto a facadas na noite de terça-feira (19) no bairro Zona 7, em Maringá, na região Noroeste do Paraná. O principal suspeito do crime é o advogado criminalista que defendia a própria vítima. Ele acabou hospitalizado em estado grave após sofrer um mal súbito no local da ocorrência.

-LEIA MAIS: Mulher engole drogas para levar ao irmão na cadeia e acaba internada em Apucarana

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O caso aconteceu dentro do apartamento da vítima. De acordo com os relatos colhidos pela polícia, os dois homens consumiam bebidas alcoólicas juntos quando o suspeito passou a apresentar um comportamento agressivo. Testemunhas apontam que a alteração ocorreu após o advogado supostamente triturar e inalar comprimidos de um medicamento de uso controlado.

Logo após o uso da substância, uma discussão teve início. Durante a briga, o suspeito teria pegado uma faca de cozinha e desferido diversos golpes contra o cliente, que não resistiu e caiu inconsciente.

A ex-companheira e a filha da vítima, que estavam no imóvel, entraram em luta corporal com o suposto agressor para tentar salvar o homem. O advogado também teria tentado atacar as mulheres, mas elas conseguiram escapar. Durante a confusão, a ex-companheira utilizou uma panela de pressão para atingir a cabeça do suspeito.

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Ao tentar deixar o prédio, o advogado passou mal no corredor e sofreu uma convulsão. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. O homem precisou ser intubado ainda no local e foi levado a um hospital da cidade, onde permanece internado sob custódia da Polícia Militar. Assim que receber alta médica, ele deverá ser conduzido à delegacia.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML).

A vítima havia saído da prisão há cerca de dois meses e respondia a processos envolvendo violência doméstica. O suspeito das facadas era justamente o responsável por acompanhá-lo judicialmente nestes casos. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do homicídio.

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Com informações do Plantão Maringá

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advogado Crime homicidio JUSTIÇA maringa
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