Advogado é preso no Paraná suspeito de aplicar golpes de R$ 713 mil

A Polícia Civil prendeu preventivamente um advogado, em Guarapuava, na região central do Paraná, sob a suspeita de aplicar golpes que somam mais de R$ 713 mil. De acordo com as investigações, pelo menos 19 boletins de ocorrência foram registrados contra o profissional, que responde pelo crime de estelionato praticado mediante fraude eletrônica.



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O esquema investigado funcionava em três frentes distintas: a oferta de falsos investimentos, a venda de produtos pela internet que nunca eram entregues e a promessa de lucros garantidos em plataformas de apostas e jogos de azar. A detenção ocorreu no último domingo (10), no estacionamento de um centro comercial, no momento em que o advogado retornava para seu veículo. Durante a abordagem, os agentes apreenderam o celular do suspeito, que agora passa por perícia técnica para análise de conteúdo pela equipe de investigação.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi formalmente comunicada sobre a prisão e enviou uma representante para acompanhar os desdobramentos, assegurando o cumprimento das prerrogativas profissionais do investigado. Em nota, a defesa do advogado afirmou que ainda não obteve acesso integral aos autos do inquérito policial, mas ressaltou que o advogado contribuirá com todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. A Polícia Penal ainda não confirmou se o suspeito permanece detido nesta quarta-feira (13).