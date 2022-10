Advogado é condenado por estelionato em Paraíso do Norte

Da Redação

Um advogado foi condenado pela justiça, através da Promotoria de justiça da comarca, a dois anos e 11 meses de reclusão pelo crime de estelionato praticado contra mãe e filha. Além disso, terá que arcar com as custas do processo e da obrigação de pagar as vítimas R$ 10 mil por dano material. As informações são do GMC Online.

Na ação penal, o Ministério Público do Paraná (MPPR) relata duas situações para que a denúncia fosse aceita e o advogado condenado. A primeira, o homem solicitou valores indevidos para a obtenção de um alvará judicial para que mãe e filha fizessem um pagamento de “caução” a fim de evitar “prestação de contas” em juízo, o que não existe no processo penal.

Ainda segundo o MPPR, no segundo caso, o advogado intermediou uma suposta venda de um imóvel que, na verdade, era da Companhia Paranaense de Energia (Copel), fazendo-se passar por uma terceira pessoa, que teria sumido com parte do dinheiro das mulheres, inviabilizando o negócio. As provas foram documentadas e colhidos relatos testemunhais.

A Promotoria de Justiça alega que o advogado praticou os crimes de estelionato. O MPPR destaca que “as vítimas, além do prejuízo material, tiveram sequelas emocionais graves, suportando problemas psicológicos como depressão”, situação reconhecida pelo Juízo da Vara Criminal de Paraíso do Norte na sentença.

O advogado poderá recorrer da decisão em liberdade.

